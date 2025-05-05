شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر "أسطورة" تنس الطاولة: ما ينفعش أوافق على التجنيس عشان "قرشين زيادة" والان مع تفاصيل الخبر

• قدمت أكثر من 10 شكاوى لعلاج سلبيات تنس الطاولة

• رفض عروض كتيرة من الزمالك لأن الأهلي كان عنده "مشروع قومي" لتنس الطاولة

• كنت بحضر مباريات عمر مرموش في ألمانيا بس عمري ما قابلته

• لعبت مع أحمد حجازي في اتحاد جدة السعودي..أعطاني تيشرت ومنحته "مضرب"

• نجوم الكرة يستحقون الشهرة والأضواء

• حالة واحدة تجبرنى على الاعتزال وما بحبش المناصب

يحظى عمر عصر نحم منتخب تنس الطاولة بمسيرة حافلة من البطولات والألقاب في مختلف البطولات، بعدما حقق المركز الخامس في أولمبياد باريس، ونجح في فرض اسمه فى رياضة تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية بل والعالمية.. تحدثنا مع عمر عصر في حوار شامل كشف خلاله أسرار وتفاصيل كثيرة.. وإلى تفاصيل الحوار:

*متى بدأت ممارسة تنس الطاولة؟

**البداية كانت من وأنا عندي 4 سنين، والدى كان مدرب بس مش محترف، وعمى كان محاضر بالاتحاد الدولي.. شقيقي خالد بدأ معي منذ بداية اللعبة.. انتقلت من دسوق بكفر الشيخ للأهلى.. وأنا عندي 8 سنين واحترفت وانا في عمر الـ 13 سنة

*ما أهم بطولة حققتها في مشوارك؟

**على المستوى المحلى كان اقصى طموحى أنى ابقى بطل جمهورية، لكن بعدما حققت هذا اللقب زاد الطموح.. وقلت لنفسى: عايز أروح الأهلى.. وبعد كده المنتخب، ثم الاحتراف، وحققت كل ده واحترفت في السويد ثم فرنسا، ثم الدنمارك ثم السويد مرة أخرى ثم ألمانيا قبل أن تكون السعودية هي محطتي الأخيرة.

*هل تواصلت مع أحد نجوم الكرة المصريين المحترفين في السعودية؟

**نعم.. حدث هذا فقد تواصلت مع أحمد حجازي نجم منتخب مصر السابق الذي كان قائداً لفريق اتحاد جدة الذي كنت ألعب له وتقابل معي بعد نهائي دوري الطاولة.. وأعطانى التيشيرت الخاص به، كما أعطيته المضرب الخاص بي.

*ما سبب عدم تحقيق ميدالية أولمبية في تنس الطاولة؟

**مصر تستطيع تحقيق ميداليات في تنس الطاولة، وأتوقع أن نُحقق ميدالية عاجلاً أم أجلاً، لكن الفكرة ان الميدالية عمل جماعى وليس فردى، عندنا أبطال عالميين وبعد الدعم ممكن يوصلوا لمرحلة أحمد الجندى وكرم جابر.. بس لازم البطل يكون عنده موهبة وإصرار المشكلة ان اللعبة فقدت شعبيتها.

*لماذا يتجه الجميع الى كرة القدم وتبعد عن الألعاب الفردية؟

** هتكلم عن نفسى في تنس الطاولة، المفروض تركز على تعلية اللعبة الشعبية، لان بعد الوصول للشعبية هتيجى الفلوس والناس هتحب اللعبة.. زمان كان يتم ممارسة اللعبة في الشوارع والمقاهي، لكن الناس المسئولة عن اللعبة في مصر السنوات الأخيرة اللعبة لم تصبح من أولوياتها، بالنسبة لكرة القدم بتجذب الناس لان كرة القدم سهلة على صعيد تدريبها وممارستها وتشوفها في التليفزيون.



*هل الماديات والفلوس السبب في جذب الجمهور إلى كرة القدم؟

**الناس بتحب تعرف إن عقد كريستيانو رونالدو كام مليون في الأسبوع.. أنت ممكن تعمل قصص للاعبين.. الموضوع مش مُقتصر على الفلوس، في ناس عاوزة تبقى أبطال.. فيه ناس عاوزة تكسب أصحابها.

*هل تلقيت عروضا لعمل إعلانات أو خوض تجربة التمثيل؟

**ما اتعرضش عليا أنى أخوض تجربة التمثيل.. لكن طبعاً عملت إعلانات مع الشركة الراعية، أما أخويا خالد هو اللي ظهر مع أحمد عز في مسلسل عام 2014.

*مين أكتر فنان تحب تتابع أعماله والموسيقى اللي بتسمعها؟

** الأستاذ يحيى الفخرانى وأحمد زكى.. وبالنسبة للموسيقى مش بتابع بدرجة كبيرة لأنها تشغلنى عن اللعب وما بحبش المهرجانات.

*ما طموحك في تنس الطاولة بعد المشاركة في الأولمبياد والاحتراف؟

**الهدف من الأولمبياد تحقيق ميدالية لبلدى وهذا لم يتحقق حتى الان، صعب الوصول للأولمبياد، ده بيكون حلم.. الموضوع مش سهل.. الناس لازم تعرف إن الوصول للأولمبياد مش بس التمثيل المشرف.. إحنا رايحين نمثّل 110 مليون شخص عايزين نفرّحهم عاوز ارجع رافع راسى.

*لماذا لم تحدث عن السلبيات خلال السنوات الماضية، وفتحت الملف قبل الاولمبياد وبعده مباشرة؟

** لا توجد مناسبة إلا وتحدثت عن السلبيات والعوائق التى تقابلنى، فعلى مدار 4 سنين، قدمت 9 أو 10 شكاوى ومؤرخة، الشكاوى ورقية، بخلاف المقابلات والحوارات التى أجريتها.

*متى ممكن تعتزل؟

** إذا اضطريت لذلك..أحاول أتجنب الإصابات لأنها صعبة، عدد كبير ممن اعتزلوا الطاولة كانوا مُجبرين بسبب الإصابة، لذلك أتمنى لا يحدث ذلك معى.. لن إعتزل إلا إذا كان هناك سبب قهري.. أتمنى أن أواصل العمل بجده من أجل رفع شأن بلادي عالياً.

*هل تتابع لاعبى الكرة المحترفين؟

|**متابع جيد دائما لكل الرياضيين المصريين.. كنت بتابع عمر مرموش وهو في فرانكفورت، حيث كانت المسافة بيننا ساعة، أى ماتش كنت أحب أتفرج عليه، وغالبية المباريات التى يخوضها، لكن نظرا لضيق وقتى لم أقابله، وهو أيضا لم يظل في المانيا سنين كتيرة حتى تتاح الفرصة للمقابلة، محمد صلاح أيضا لم تُتح لي فرصة لمقابلته .

*هل خطف محترفو كرة القدم الأضواء من نجوم الألعاب الفردية؟

**هذا حدث فعلاً وهم يستحقون ذلك.. لأن خطف الأضواء مرتبط بالتأثير، ناس بتأثر في ملايين من الناس، والوصول لهذا صعب، في مصر كام واحد بيلعب كرة قدم، حتى يتكرر منهم محمد صلاح واحد هيكون صعب أوى، لذلك بنشجعه لأنه يستحق، ونشجع كل نجوم المنتخب في مختلف الرياضات ونتمنى يكونوا أفضل وأفضل.

*هل تعرضت لإصابة قلت ممكن أعتزل وقتها؟

**عملت عملية كبيرة في 2011 في ألمانيا.. وواجهت ظروفا صعبة للغاية وقتها، وما كنتش قادر أمشي على رجلي" لكن الحمد لله تخطيت هذه المرحلة الصعبة ورجعت لاستكمال المشاركة في اللعبة.

*ماذا ستفعل بعد الاعتزال؟

**سيكون هدفي الأول تطوير تنس الطاولة في كل الجوانب، لأننا ضعاف جدا في هذا الجزء، وسأسعى ان تكون الطاولة من الألعاب الأولى في مصر، لكن لن أتجه للمناصب.. الله يكون في عون المسئولين.. أنا مُشفق على أى مسئول في مصر.. الصعوبة ليست في التحدي لكن الناس بتطلب ميداليات دهب، في الوقت اللي الطريق لها صعب أوى.



*هل تعرضت لموقف مُحرج من قبل على المستوى الشخصي؟

**كنا في إسكندرية مع زوجتى.. هي بالمناسبة ألمانية.. وكنا في إجازة بالإسكندرية ونجلس على البحر وفجأة حضر إلينا شباب مصريون ومعهم تورتة وأحضروها على الطاولة التي كنا نجلس عليها، وطلبوا مننا أن نشاركهم الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.. في البداية رفضت لأني ما بحبش الحلويات لكنهم أصروا.. فبدأت أتناول جزء من التورتة أنا وزوجتي وتحدثنا وتبادلنا الهزار والغناء وكأننا نعرف بعض من سنوات، وكان موقفا رائعا يدل على "خفة دم" المصريين ورغبتهم في مشاركة الأحداث سويا.

*هل يمارس أولادك تنس الطاولة؟

**نفسى والله.. لكن ابنى الكبير مُرتبط بممارسة كرة القدم، كما أنه يمارس كرة اليد وإذا وجد وقت بيلعب طاولة.

هل تلقيت عرضا للانتقال للزمالك؟

** آه طبعا.. الزمالك عرض عليا كثير الانتقال لصفوفه، وكنت أتلقى عروضا أخرى من أندية منافسة، لكني كنت أرفض في كل مرة.. لرغبتي في البقاء مع الأهلي الذي كان ينظر مسئولوه إلى تنس الطاولة على أنه "مشروع قومي" يجب تدعيمه والوقوف بجانبه حتى يكبر وينضج.. لذا رفضت الزمالك الذي كنت وما زالت أحترمه كثيراً لأنني تعلمت من صغري احترام المنافس.

*هل تلقيت عروضاً للتجنيس قبل ذلك؟

** حصل من دولتين.. مش هقول اسمهم.. إحداهما دولة عربية.. وأخرى أوروبية، بس أنا رفضت الفكرة من البداية رغم الإغراءات الكثيرة.. عشان دخلت منتخب مصر من البداية فعارف إن دى حاجة صعب الواحد يسيبها، وكمان عشان أنا شفت أيام وشهور وسنين حلوة كتير مع منتخب مصر وكنت فخور بتمثيل منتخب بلادي في المحافل العربية والقارة والدولية.. فكان صعب قوي ألبس تيشرت تاني غير تيشرت منتخب مصر.. صعب أخسر الحاجات الحلوة دي كلها عشان قرشين زيادة.