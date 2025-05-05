شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تتوج بالذهب.. حصاد ألعاب القوى فى البطولة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 10:54 م

سيطر أبطال منتخب ألعاب القوى على منصات التتويج في البطولة العربية للكبار التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية، حيث جمعوا بين الذهبيات والفضيات والبرونزيات، وكسروا أرقامًا قياسية محلية وعربية

ونجحت بسنت حميدة في اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 200 متر سيدات، وفازت مرام محمود بالمركز الثاني وفضية 200 متر أيضا، وحققت إسراء عويس المركز الأول والذهبية في الوثب الثلاثي ورقما مصريا جديدا هو 13.58 م.

وفازت البطلة الأولمبية روان أيمن بركات بفضية الإطاحة بالمطرقة سيدات، وفاز أحمد طارق بالميدالية البرونزية في الإطاحة بالمطرقة رجال، وفاز زياد الحسيني بالميدالية البرونزية في الوثب الطويل رجال.

كان يوسف بدوي قد فاز بذهبية سباق 110 أمتار حواجز عدو رجال في البطولة العربية للكبار مسجلا رقما مصريا جديدا وهو 13.48 ث.

وفازت العداءة المصرية مرام محمود بفضية سباق 100 متر عدو سيدات، وبسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، وشيرين شعبان توجت بالذهب بمسابقة رمي الرمح سيدات بمسافه 51.70 متر.

وحققت يمنى أبو سنة فضية دفع الجلة ودينا الطباع فضية القفز بالزانة.

وحقق إسلام عبد التواب أولى الميداليات لمصر، حيث حصد الميدالية الفضية من خلال مشاركته سباق 20 كيلو مشي رجال.