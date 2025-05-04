شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 120 دقيقة لـ زيزو فى نادي الزمالك اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 07:26 م

ظهر أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك فى مقر النادى اليوم لحضور تدريبات الفريق بعد غيابه 24 يوماً عن التدريبات.

وحضر زيزو الى نادى الزمالك فى سيارته الخاصة برفقة محمود فكرى المدرب الخاص، وأحمد يحيى، بالإضافة إلى صديقه معتز، ودخل اللاعب من بوابة رقم 1 بشارع جامعة الدول العربية

وتوجه اللاعب إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق، بينما انتظره رفاقه بالحديقة المقابلة للغرفة.



أصدقاء زيزو في انتظاره بالزمالك

وفور دخول اللاعب غرفة خلع الملابس التف حوله لاعبو الفريق وقاموا بمصافحته واحتضانه، وتبادلوا الحديث حتى الانتهاء من تغيير الملابس.

وخلال تواجده بالغرفة، قام الجهاز المعاون والإدارى بالحديث مع اللاعب، وإخطاره بعدد الأيام التى تغيبها عن التدريبات، ثم اتجه اللاعب إلى ملعب ميت عقبة لخوض التدريبات، وبالفعل خاض تدريبات فردية بالجرى حول الملعب لغيابه عن التدريبات الجماعية لما يقرب من شهر.

وبعد الانتهاء من التدريبات عاد إلى غرفة الملابس، وبدل ملابسه، وغادر النادى برفقة أصدقائه مرة أخرى.



زيزو في الزمالك