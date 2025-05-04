شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الترسانة 2-1 والمنصورة يواصل انتصاراته على حساب بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات اليوم الأول من الجولة الـ34 لدورى المحترفين عن تحقيق المنصورة فوزا غاليا خارج ملعبه على بروكسى بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر ويبتعد تماما عن منطقة الهبوط ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 43 نقطة في المركز العاشر .

كما نجح سبورتنج في استعادة نغمة الإنتصارات بالفوز على الترسانة داخل ملعبه بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ومازال في المركز الأخير ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 42 نقطة في المركز الحادى عشر .

كما تعادل السكة الحديد مع بترول أسيوط بهدف لمثله ، وتعادل القناة مع الداخلية بهدف لمثله ، كما فاز طنطا على السويس بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويؤمن موقفه نسبيا بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير ويصعب موقفه في البقاء بجدول الدورى .