شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم بيراميدز 3 - 2 ويشعل صراع المنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فاركو فوزا مثيرا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الخامسة من مسابقة دورى نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى .

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف فى الدقيقة 65 ، وأضاف محمود عماد الهدف الثانى بعدها بدقائق معدودة ، وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز ، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو ، وفى الوقت بدل الضائع أحرز مروان حمدى الهدف الثانى لبيراميدز .

بهذه النتيجة يتوقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة ومازال فى صدارة جدول الترتيب ، بينما رفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة فى المركز السادس .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف