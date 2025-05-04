شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار وأفشة ومعلول والساعي على دكة بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مضطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لخوض مباراة حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ولعب الأهلي وحرس الحدود، قبل مباراة الليلة 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم «السواحل»، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 26 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 61 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربعة مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- 0 موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف.