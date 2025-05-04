شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يسعى لحسم فوزه الثاني على التوالي مع الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام حرس الحدود بالدوري المصري، في المباراة التى تقام مساء اليوم الأحد، ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي داخل القلعة الحمراء.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء حرس الحدود تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.

وقاد عماد النحاس الأهلى للمرة الأولى فى مباراة بتروجت الأخيرة وفاز بثلاثية مقابل هدفين، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني الليلة أمام حرس الحدود.

ويتطلع النادي الأهلي لحصد النقاط الكاملة أمام حرس الحدود، على أمل تعثر بيراميدز في إحدى مبارياته المقبلة، مما يعزز فرص الأهلي في استعادة الصدارة والاقتراب من اللقب رقم 45 في تاريخه.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.



بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.



ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.