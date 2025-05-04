شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يحرز الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى فاركو والنتيجة 3 - 2 والان مع تفاصيل الخبر

نجح مروان حمدى مهاجم بيراميدز في تقليص الفارق من جديد لبيراميدز لتصبح النتيجة 3 – 2 لصالح فاركو في المباراة المقامة بينهما باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دورى نايل .

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف فى الدقيقة 65 ، وأضاف محمود عماد الهدف الثانى بعدها بدقائق معدودة ، وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز ، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف