شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي وبن شرقي وطاهر يقودون هجوم الأهلي أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام حرس الحدود مساء اليوم باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي

ولعب الأهلي وحرس الحدود، قبل مباراة الليلة 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم «السواحل»، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 26 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 61 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربعة مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- 0 موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف.