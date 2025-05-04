شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر يحرز الهدف الثالث لفاركو فى مرمى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أحرز عمرو ناصر مهاجم فاركو الهدف الثالث لفريقه في مرمى بيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء المقام بينهما باستاد حرس الحدود فى الجولة الخامسة من دورى نايل.

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف فى الدقيقة 65 ، وأضاف محمود عماد الهدف الثانى بعدها بدقائق معدودة ، وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز ، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.



فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف