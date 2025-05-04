شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الأهلي و حرس الحدود، قبل مباراة الليلة 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم «السواحل»، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 26 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه أشرف بن شرقي.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 61 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربعة مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- 0 موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف.