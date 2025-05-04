شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: زيزو تدرب منفرداً خلال مران اليوم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خاض تدريبات منفردة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

وقال المصدر فى تصريحاته، "أمر طبيعي أن يشارك زيزو فى تدريب منفرد نظرا لغيابه عن التدريبات الجماعية لما يقرب من شهر"، موضحا أن أي لاعب يغيب عن التدريبات لفترة لأي سبب يخضع لبرنامج تدريبي منفرد.

أضاف، زيزو منذ تواجده فى النادي حتى رحيله لم يتم الاحتكاك به من أي عنصر فى النادي.

وكان زيزو انقطع عن تدريبات الفريق قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية الأفريقية، على خلفية أزمة تصريحاته عن مفاوضات التجديد للزمالك. ومنذ أزمة زيزو مع الزمالك تغيب عن 4 مباريات مع الفريق منها ببطولة الدورى وكأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.