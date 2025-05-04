شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحرز هدف تقليص الفارق لبيراميدز أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 06:42 م

نجح إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في تقليص الفارق لفريقه أمام فاركو بإحراز الهدف الأول لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دورى نايل .

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف فى الدقيقة 65 ، وأضاف محمود عماد الهدف الثانى بعدها بدقائق معدودة .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف