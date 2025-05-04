شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يزيد أوجاع بيراميدز ويحرز الهدف الثاني والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 06:35 م

نجح فاركو فى التقدم بالهدف الثانى على بيراميدز لتصبح النتيجة تقدم الفريق السكندرى بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى نايل .

أحرز هدف فاركو الثانى محمود عماد فى الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز أحمد شريف الهدف الأول لفاركو من مجهود فردى فى الدقيقة 65 .

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف