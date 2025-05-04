شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل لـ زيزو بعد العودة لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 06:32 م

حرص أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك على نشر فيديو خلال تواجده فى نادى الزمالك اليوم لحضور التدريبات مع الفريق.

ونشر زيزو عبر صفحته بموقع إنستجرام فيديو له خلال وجوده بنادى الزمالك بعد غياب 24 يوما، ظهر خلاله أثناء الخروج من غرفة خلع الملابس فى طريقه بالممر المؤدى الى ملعب التدريب.

ولم يتعرض زيزو لأى مضايقات خلال تواجده بالزمالك اليوم، ولم يعترضه أى من المتواجدين بالنادى.

وكان زيزو انقطع عن تدريبات الفريق قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية الأفريقية، على خلفية أزمة تصريحاته عن مفاوضات التجديد للزمالك. ومنذ أزمة زيزو مع الزمالك تغيب عن 4 مباريات مع الفريق منها ببطولة الدورى وكأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.