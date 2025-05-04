شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يحرز هدف تقدم فاركو فى مرمى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأحد، 04 مايو 2025 06:25 م
نجح أحمد شريف مهاجم فاركو فى التقدم بالهدف الأول لفاركو على حساب بيراميدز فى الدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى نايل.
وألغى الحكم هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة الثالثة بتوقيع فيستون ماييلي بداعي وجود تسلل، وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وسط محاولات ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي
خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين
خط الهجوم: فيستون ماييلي
وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.
فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”
خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة
خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري
خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف
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