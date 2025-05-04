شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يحرز هدف تقدم فاركو فى مرمى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 06:25 م

نجح أحمد شريف مهاجم فاركو فى التقدم بالهدف الأول لفاركو على حساب بيراميدز فى الدقيقة 54 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى نايل.

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وفاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري للممتاز.

وألغى الحكم هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة الثالثة بتوقيع فيستون ماييلي بداعي وجود تسلل، وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وسط محاولات ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.