شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل فى مفاوضات مع المغربي يحيي بن خالق مدافع الفتح الرباطي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الزمالك فى مفاوضات مع المدافع المغربي يحيي بن خالق، لاعب الفتح الرباطي المغربي، من أجل التعاقد معه الموسم المقبل بعد ترشيحه للجنة التخطيط.

ورحب اللاعب بالانضمام للزمالك رغم تلقيه عرضاً من الترجي التونسي الذي يرغب هو الآخر فى ضم اللاعب.

من ناحية أخرى، تسيطر حالة من الغموض على موقف ناصر منسى لاعب فريق الزمالك من حيث المشاركة في مباراة البنك الأهلي من عدمه، فى ظل الإصابة التى عانى منها فى الأنف، ومن المقرر أن يخضع منسى لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة الفريق المقبلة المقرر لها غدا، الاثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدورى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

وكان ناصر منسى تعرض لإصابة بكدمة قوية فى عظام الأنف خلال مباراة المصري الأخيرة.