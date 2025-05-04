شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحي يشارك فى اجتماع الاتحاد الدولي لكرة السلة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

يشارك عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة السلة 2025 FIBA Congress، الذى تستضيفه مملكة البحرين خلال مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعقد مصيلحي العديد من الجلسات مع ممثلي الاتحادات الدولية، على هامش الاجتماع، لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد المصري لكرة السلة والاتحادات الدولية والعربية الأخرى.



ويرافق عمرو مصيلحي، خلال الاجتماعات، كل من طارق السعيد ومحمد فتحي نائبا رئيس اتحاد كرة السلة، والدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس الإدارة.

وتحتضن العاصمة البحرينية المنامة، اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة السلة “FIBA”، خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو الجاري، حيث سيتم إقامة حفل خاص على هامش الاجتماع لتكريم اللاعبين والمدربين الذين لعبوا أدواراً رئيسية في المساهمة في تنمية كرة السلة عالمياً.