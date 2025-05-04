شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغيب عن الزمالك فى 4 مباريات قبل عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

ظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بمقر النادى بميت عقبة بعد غياب 24 يوما.

وكان زيزو انقطع عن تدريبات الفريق قبل مباراة الزمالك وستيلينبوش بالكونفدرالية الأفريقية، على خلفية أزمة تصريحاته عن مفاوضات التجديد للزمالك. ومنذ أزمة زيزو مع الزمالك تغيب عن 4 مباريات مع الفريق منها ببطولة الدورى وكأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

وتغيب زيزو عن مباراة الفريق أمام كل من ستيلينبوش فى ربع نهائي الكونفدرالية وخسرها الأبيض بهدف، ثم مواجهة حرس الحدود بالدورى وفاز الزمالك بهدفين نظيفين.

كما غاب زيزو عن مباراة سموحة بكأس عاصمة مصر، ورغم فوز الفريق بهدف إلا أنه ودع البطولة، وكانت آخر مباراة غاب عنها اللاعب أمام المصرى بالجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدورى وتعادل فيها الأبيض سلبياً.