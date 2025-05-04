شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين بيراميدز وفاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 05:54 م

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وفاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري للممتاز.



وألغى الحكم هدف لفريق بيراميدز في الدقيقة الثالثة بتوقيع فيستون ماييلي بداعي وجود تسلل، وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وسط محاولات ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.



وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي



وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا”

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة

خط الوسط: إينوك بينجامين – عمر رضا – ياسين محمد – محمد فخري

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف