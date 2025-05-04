شكرا لقرائتكم خبر عن ‎اتحاد الكرة يدرس زيادة تكاليف الحكام على الأندية فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم مقترحًا جديدًا لزيادة التكاليف التي تتحملها أندية الدوري الممتاز نظير مستحقات التحكيم، بدءًا من الموسم الكروي المقبل 2025/2024.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الاتحاد، فإن التوجه الجديد يشمل رفع قيمة المستحقات السنوية التي تسددها الأندية لصالح الحكام من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ، تُدفع على دفعتين خلال الموسم.

ويأتي هذا المقترح في إطار جهود الاتحاد لتوفير موارد مالية إضافية تضمن تطوير منظومة التحكيم، وتحسين بيئة العمل للحكام، بما يساهم في الارتقاء بجودة إدارة المباريات في المسابقات المحلية.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة المقترحة تأتي على خلفية ارتفاع تكاليف إدارة المباريات، بما في ذلك أجور الحكام والمساعدين، وتقنيات الفيديو VAR، فضلاً عن نفقات التنقل والإقامة في بعض المباريات.

‎ومن المنتظر أن يُعرض المقترح رسميًا على طاولة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشته بشكل موسع مع ممثلي الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي.