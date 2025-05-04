شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث مستقبل الدوري فى جلسة مع الأندية والرابطة بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة حاسمة لرسم ملامح الموسم الجديد، يعتزم اتحاد الكرة عقد جلسة موسعة مع الأندية ورابطة الدوري بنهاية الموسم الحالي؛ لمناقشة نظام الدوري الجديد، وكيفية تطويره بما يخدم المنافسة، ويعزز من جودة المسابقة.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن الاتجاه السائد حاليًا هو رفض إقامة النسخة المقبلة بعدد فردي من الأندية (19 نادياً)، ويسعى المسئولون لعودة المسابقة إلى شكلها الطبيعي بإقامة دوري من دورين كاملين، ما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص لجميع الفرق.

ويأتي ذلك بعد موسم استثنائي جرى خلاله تعديل نظام الدوري ليُقام من دور أول فقط، لعب خلاله كل فريق 17 مباراة، قبل أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث ضمت مجموعة التتويج الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى، يتنافسون فيما بينهم بدوري من دور واحد، محتفظين برصيدهم النقطي، بهدف التتويج باللقب وضمان التأهل للبطولات القارية، أما مجموعة تفادي الهبوط فجمعت الفرق أصحاب المراكز التسعة الأخيرة، حيث يتصارعون للبقاء في الدوري، مع هبوط فريقين فقط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويتصدر نادي بيراميدز حاليًا جدول ترتيب الدوري بـ 47 نقطة، متقدمًا بـ 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، النادي الأهلي، ما يزيد من حماس المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.