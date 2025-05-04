شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب محمد حمدي عن مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، عن سبب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي عن مباراة فاركو في الدوري الممتاز واستبعاده من قائمة اللقاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو باستاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضح المنيري أن حمدي تعرض للإصابة خلال التدريبات التى سبقت اللقاء بمعسكر برج العرب، وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته بجزع في الأنكل، وحاجته للعلاج بين أسبوع إلى عشرة أيام، وبالتالي خروجه من قائمة لقاء فاركو.