شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يترقب تقدماً بالتصنيف العالمي للاسكواش بعد التتويج ببطولة برمودا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 05:15 م

يترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا تقدماً في التصنيف العالمي للاسكواش ، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة، والتي استضافتها ديفونشاير بإنجلترا خلال الفترة بين 29 أبريل وحتى الثالث من مايو الجاري، بقيمة حوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وفاز محمد زكريا على الكولومبى ميجيل رودريجز بنتيجة 3-2 فى المباراة النهائية، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-7, 6-11, 15-13, 11-4.

فيما خسرت هنا معتز أمام الماليزية ايرا أزمان المصنفة بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-3, 11-6، لتحقق الوصافة.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين جاءوا كالتالي: محمد زكريا، عمر مسعد، كريم الحمامي، ياسين الشافعي، إبراهيم القباني، مصطفى السيرتي.

وكان البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش، اقتحم قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، حقق محمد زكريا على إنجازاً فريداً للاسكواش المصري، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.