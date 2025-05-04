شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ زيزو داخل نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 05:12 م

حصل ”الخليج 365” على صور تواجد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، بمقر النادى بميت عقبة لحضور التدريبات بعد انقطاع استمر 24 يومًا.

وتواجد زيزو فى مقر النادى برفقة بعض أصدقائه ووكيله بالاضافة إلى المدرب الخاص به.

وتوجه زيزو فور وصوله إلى غرفة خلع الملابس ثم دخل الملعب لخوض التدريب مع زملائه.



زيزو في الزمالك