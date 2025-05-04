شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محمد فتح الله أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد طلائع الجيش، بقيادة هيثم شعبان، جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق فى لقاء سموحة المقبل بالدوري، بعد غيابه عن مواجهة زد إف سى بالجولة الرابعة للمسابقة والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ويستعد طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات خامس جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وتعد مباراة سموحة هى الثانية لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.