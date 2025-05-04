شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخبات المجموعة الثالثة تلعب بالزى التقليدي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى الذى عقد صباح اليوم بالسويس لمبارة أفريقيا الوسطى مع الكونغو الديمقراطية ، المقرر إقامتها فى السادسة مساء غدٍ باستاد السويس الجديد، فى إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، عن ارتداء الكونغو فانلة صفراء وشورت أصفر وجورب أحمر، بينما يرتدى منتخب أفريقيا الوسطى الزى الأبيض الكامل.

كما أسفر الاجتماع الفنى الخاص بمباراة غانا مع السنغال، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ على نفس الملعب، عن ارتداء السنغال الزى التقليدى المكون من الفانلة والشورت والجورب الأخضر، بينما يرتدى المنتخب الغاني الزى الأبيض الكامل.

وتتساوى المنتخبات الأربعة فى رصيد النقاط والأهداف بعد تعادل السنغال مع أفريقيا الوسطى 1/1، وبنفس النتيجة غانا مع الكونغو الديمقراطية فى الجولة الأولى.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين امس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

بهذه النتيجة يظل منتخب الشباب في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط ويحل جنوب إفريقيا ثالثا بثلاثة نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

يلتقي منتخب مصر للشباب في مباراته المقبلة نظيره التنزاني والمقرر لها 9 مايو الجاري في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث لن يخوض شباب الفراعنة مباريات الجولة الرابعة المقرر لها 6 مايو، بسبب وجود خمسة منتخبات بالمجموعة وحصول كل منتخب على راحة في أحد الجولات.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة كلا من: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".