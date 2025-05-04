شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار لـ بيسيرو تجاه زيزو بعد ظهوره فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق تدريبات الجرى حول ملعب النادي بعد غياب اللاعب لفترة طويلة عن المران الجماعي للقلعة البيضاء.

وخاض أحمد مصطفى "زيزو" تدريبات الجرى حول الملعب، بعد ظهوره فى المران الجماعي بعد غيابه استمر لمدة 24 يوماً منذ 10 أبريل الماضي، تحت إشراف مخطط الأحمال علاء رجب.

وتواجد زيزو فى مقر النادى لـ حضور التدريبات الجماعية للفريق، بعد انقطاعه عن المران منذ 10 أبريل الماضي.

وكان أحمد مصطفى زيزو قد تقدم بـ تظلم على العقوبات الموقعة عليه من النادي مؤخرًا، وأرسل اللاعب التظلم عن طريق مكتب محاميه القانوني.

وأكد زيزو، فى خطابه لـ نادي الزمالك، أنه على استعداد لحضور التحقيق الذي سيتم إخطاره بموعده، كما أنه على استعداد لحضور التدريبات والمعسكرات الخاصة بالفريق وإعلامه بموعدها.

وتطرق زيزو إلى عدم مغادرته الملعب فى آخر مران له بالفريق دون إذن، كما تردد، ومدللا ذلك بالكاميرات الموجودة في الملعب. كما تطرق إلى مستحقاته المتأخرة، مؤكدا أنه طالب بها بالطرق القانونية والشرعية ولم يخطئ في إدارة النادي أو الجماهير.