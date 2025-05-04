شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تسيطر حالة من الغموض على موقف ناصر منسى لاعب فريق الزمالك من حيث المشاركة في مباراة البنك الأهلي من عدمه، فى ظل الإصابة التى عانى منها فى الأنف، ومن المقرر أن يخضع منسى لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة الفريق المقبلة المقرر لها غدا، الاثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدورى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة.

وكان ناصر منسى تعرض لإصابة بكدمة قوية فى عظام الأنف خلال مباراة المصري الأخيرة.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو جهود 4 لاعبين قبل مباراة البنك الأهلي بالدوري المصري، وهم أحمد فتوح الذى يعاني من تمزق فى عضلة السمانة، ويخصع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ونفس الحال ينطبق على محمود جهاد، الذى يواصل الغياب عن مباراة البنك الأهلي غداً الإثنين بسبب استمرار معاناته من شد فى العضلة الخلفية، ويستمر غياب شيكابالا بسبب الإصابة، وأحمد حمدي لعدم الجاهزية الفنية.