شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل لقاء حرس الحدود الليلة بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر حكما لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود. ويعاونه أمين عمر كل من سامي هلهل وأحمد صلاح، وعمرو رمضان كحكم رابع، وتم اختيار طارق مجدي حكما للفيديو ويساعده يوسف البساطي.

وتولى أمين عمر مباراة واحدة للأهلي في بطولة الدوري الموسم الجاري ضد الإسماعيلي في الجولة 14.

وانتصر الأحمر بأربعة أهداف دون رد، وأشهر 5 بطاقات صفراء.

ومع الأهلى أدار أمين عمر 25 مباراة للقلعة الحمراء في جميع المسابقات، فاز الأهلى في 17 مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 6 مواجهات، وأدار أمين عمر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلى وبيراميدز، وفاز فيه الأحمر 2/1 وتوج بطلا للكأس ، كما أدار مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.