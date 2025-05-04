الامارات | الشعفار: الوصل لا يخشى آسيا مع مدرب مثل ميلوش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم أحمد الشعفار أن المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مستمر في منصبه حتى نهاية عقده، مشدداً على أن الفريق عاد إلى مستواه الطبيعي الذي ظهر به الموسم الماضي بعد انتهاء ضغط البطولات التي كان يشارك فيها، ولا نخشى خوض بطولة دوي أبطال آسيا مرة أخرى خصوصاً إذا كان النادي يملك مدرباً مثل ميلوش ولاعبين بهذه الروح، على حد تعبيره.

وكان الوصل قد ألحق بشباب الأهلي المتصدر الخسارة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين 2-1، أمس السبت، على استاد زعبيل، ليحرمه حسم اللقب في زعبيل.

وقال الشعفار لـ «الإمارات اليوم»: «جمهور الوصل يستحق الفرحة.. الفريق عاد إلى مستواه في عام 2024 عقب انتهاء ضغط المباريات والتركيز في بطولة الدوري، والأمر أصبح أفضل بالتأكيد، على الرغم من قوة شباب الأهلي الذي سيتوج بلقب الدوري، إلا أن الوصل قدم مباراة كبيرة ويبحث عن المركز الثالث في جدول الترتيب».

وعن رغبة الوصل في تكرار تجربة المشاركة بدوري أبطال آسيا (النخبة) التي خرج منها الفريق الموسم الحالي، قال الشعفار: «لست قلقاً على الفريق من المشاركة في أبطال آسيا الموسم المقبل حالة التأهل، خصوصاً إذا كنت تملك في الفريق لاعبين طموحين، ومدرب مثل ميلوش، فالفريق قادر على الوجود في آسيا مرة أخرى وسيقدم المستوى المنتظر منه».

وعن بقاء المدرب ميلوش مع الوصل قال الشعفار: «ميلوش عقده مستمر مع الوصل حتى نهاية الموسم المقبل، إذا حدث أي جديد سيكون في نهاية الموسم عقب نهاية البطولة واستلام التقارير الفنية الخاصة باللاعبين، هذا ما نعرفه في مجلس الإدارة ولا يوجد أي حديث خلاف ذلك».