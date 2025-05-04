عــــــــاجل بالفيديو .. وصول زيزو الي نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وصل منذ قليل لاعب نادي الزمالك احمد سيد زيزو الي مقر النادي لمواصلة التدريبات

• أحمد مصطفى زيزو يتواجد الآن في نادي الزمالك لخوض التدريبات الجماعية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

• اللاعب وصل مقر الزمالك بصحبة صديقه معتز، ووكيله، ومدرب خاص.

• زيزو لا يمانع التحقيق معه الآن في مقر الزمالـك.

كما أرسل أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، تظلمًا إلى نادي الزمالك عبر محاميه أشرف عبدالعزيز، بعد العقوبات التي فرضها مجلس إدارة النادي في الفترة الماضية.

أكد زيزو في تظلمه استعداده للعودة إلى التدريبات في نادي الزمالك وخضوعه للتحقيق بشكل رسمي لحل الأزمة.

زيزو يؤكد في تظلمه عدم الخروج عن النص

أوضح زيزو في تظلمه أنه لم يخرج عن النص سواء من خلال تصريحات إعلامية أو الامتناع عن حضور النادي للخضوع للتحقيق.

نص خطاب زيزو إلى نادي الزمالك

وجاء نص خطاب محامي زيزو كالتالي:

بالإشارة إلى الرسالة الواردة إلينا عبر البريد الإلكتروني، والمعنونة بـ “إخطار بتوقيع عقوبات”، الصادرة من ناديكم الموقر بتاريخ 30/4/2025، فإن اللاعب يتظلم من قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للأسباب التالية:

- ينفي اللاعب جميع العقوبات المذكورة في الإخطار، معتبرًا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.

- لم يغادر اللاعب التدريب يوم 8/4/2025 بدون إذن، وكان متواجدًا داخل الملعب، والشاهد على ذلك الكاميرات الرقابية والتسجيلات.

- لم يصدر من اللاعب أي تصريحات إعلامية أو أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

- لم يسبق له أو لأي من أعضاء النادي أو مجلس الإدارة الإدلاء بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

- لا توجد منشورات تتضمن إساءات للنادي أو أعضائه أو أي أفراد آخرين.

- لم يرفض اللاعب الاجتماع مع مسئولي النادي أو الجهاز الفني أو الإداري، وعدم حضوره السابق لا يمنح الحق في الاجتماع به أو التفاوض معه.

– بشأن العقوبات الإدارية لتغيب اللاعب عن التدريبات، فقد طلب اللاعب تأمينه والحفاظ على سلامته، وذلك بعد المشاحنات التي حدثت، وقد تم مخاطبتكم بذلك وقبلت جميعها سابقًا، إلا أن مسئولي النادي رفضوا التعهد بالحفاظ على سلامته.

- لم يتمرد اللاعب ولم يخالف النظام العام للنادي، وطالب بمستحقاته المتأخرة بالطريق القانوني، وعندما علم بإحالته للتحقيق طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء التحقيق داخل الاتحاد، لكن مسئولي النادي رفضوا ذلك.

وبناءً على ذلك:

أولاً: قبول التظلم شكلاً لتقديمه في المواعيد القانونية

ثانياً: وفي الموضوع:١- يتظلم اللاعب من جميع العقوبات الواردة في الإخطار.

٢- يخطر اللاعب سيادتكم باستعداده التام للحضور للتحقيق وإعلامه بموعده.

٣- يخطر اللاعب سيادتكم باستعداده للحضور للتدريبات والمعسكرات وإعلامه بمواعيدها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.