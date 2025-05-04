ضربة معلم من الزمالك.. يخطف نجم الهجوم من الدوري السعودي المنهار!

الشارقة - اميمة ياسر - ونقلًا عن صحفية "الشرق الأوسط" السعودية، أن الزمالك حصل على توقيع كريم البركاوي، مهاجم فريق الرائد، لينضم إلى صفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وأكدت أن البركاوي، وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك، لينضم بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع الرائد

كما كشفت تقارير صحفية سعودية عن نجاح الزمالك في التوصل لاتفاق مع أحد لاعبي فريق الرائد السعودي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد توصل الزمالك إلى اتفاق مع إدارة الرائد لشراء المدة المتبقية من عقد أحد لاعبيه، لدعم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الزمالك لتعزيز خط وسطه، حيث تعاقد النادي مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق، الذي كان قد انضم إلى الرائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لعام ونصف.



ورغم مشاركة بوزوق بشكل أساسي مع الفريق السعودي، إلا أن مستواه لم يلقَ القبول الكامل من جماهير الرائد، ما دفع إدارة النادي للموافقة على رحيله، ليستفيد الزمالك من خدماته خلال الفترة المقبلة، بحثًا عن لاعب صاحب خبرة وقادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرائد يعيش موقفًا صعبًا في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان، ما يجعله قريبًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "يلو".

ومع اقتراب الهبوط، أصبح من المنتظر أن يشهد الفريق السعودي رحيل عدد من لاعبيه الأجانب والمحليين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، بحثًا عن فرص جديدة للبقاء في دوري الأضواء.

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