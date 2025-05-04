شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتوجه إلى غرفة الملابس بالزمالك استعداداً لخوض المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

توجه أحمد مصطفى "زيزو" ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى غرفة خلع الملابس فى مبني الفريق، استعدادا لارتداء ملابس التدريبات وخوض المران الجماعي بعد فترة غياب طويلة استمرت 24 يوماً منذ 10 أبريل الماضي.



وكان أحمد مصطفى زيزو قد تقدم بتظلم على العقوبات الموقعة عليه من النادي مؤخرا، وأرسل اللاعب التظلم عن طريق مكتب محاميه القانوني.

وأكد زيزو، فى خطابه لـ نادي الزمالك، أنه على استعداد لحضور التحقيق الذي سيتم إخطاره بموعده، كما أنه على استعداد لحضور التدريبات والمعسكرات الخاصة بالفريق وإعلامه بموعدها.

وتطرق زيزو إلى عدم مغادرته الملعب فى آخر مران له بالفريق دون إذن، كما تردد، ومدللا ذلك بالكاميرات الموجودة في الملعب. كما تطرق إلى مستحقاته المتأخرة، مؤكدا أنه طالب بها بالطرق القانونية والشرعية ولم يخطئ في إدارة النادي أو الجماهير.



