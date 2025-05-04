شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصري يقترب من إدارة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر لليوم السابع أن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس بجدية إسناد إدارة نهائي كأس مصر، الذي يجمع فريقي الزمالك وبيراميدز إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة أحد الأسماء البارزة فى الساحة التحكيمية المحلية.

‎القرار يأتي في إطار الثقة المتزايدة في التحكيم المصري، خاصة بعد الأداء المميز لعدد من الحكام في المباريات الأخيرة بالدوري والكأس، ومن المتوقع أن يُعلن الاتحاد رسميًا عن الطاقم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة التي تُعد من أقوى نهائيات الكأس في السنوات الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.