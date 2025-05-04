شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم: بيراميدز تعرض لظلم كبير فى الدوري.. والقرعة لم ترحمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المعتصم سالم، نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ضغط مباريات الفريق وإقامتها بشكل ثابت نهاراً، عكس باقي الأندية المتنافسة معه على لقب الدوري، والتي تقرر رابطة الأندية أن تخوض مبارياتها مساءً.

وقال سالم فى تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، "تعرضنا لظلم كبير في مرحلة حسم الدوري، بسبب خوض 7 مباريات من أصل 8 خارج ملعبنا، وقرعة الذكاء الاصطناعي ظلمتنا بسبب جدولة المباريات والملاعب والمواعيد".

وأضاف، "القرعة لم ترحمنا وأسفرت عن خوضنا للمباريات نهارا، عكس كافة الأندية المنافسة التي تخوض مبارياتها فى توقيت مسائي".

وأتم، "هدفنا المنافسة على كافة البطولات ولا أضع المبررات لتصدير المشاكل، بل على الرابطة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية".