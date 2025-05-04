شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 4 مايو 2025 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

آخر كلام.. نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة

استقر اتحاد الكرة، بشكل نهائي، على إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة الدولي، بعد التراجع عن فكرة إقامتها خارج مصر.

هل بات المدافع الجزائري "بلعيد" قريبًا من الأهلي ؟.. تفاصيل المفاوضات

عاد الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدن البلجيكي لدائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، من أجل حل أزمة الأخطاء الدفاعية في صفوف الفريق الأحمر.

تفاصيل جلسة أسامة نبيه مع لاعبي منتخب الشباب لتصحيح الأخطاء قبل لقاء تنزانيا

في ظل الموقف المعقد الذى يمر به منتخب مصر للشباب فى بطولة أمم أفريقيا ، عقد المدير الفني أسامه نبيه جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة زامبيا الأخيرة، ورفع الحالة المعنوية قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب تنزانيا.

عبد الرحمن طلبة يحصد برونزية كأس العالم للسلاح بعد الإطاحة بكبار المصنفين

واصل عبد الرحمن طلبة ، لاعب نادي الزهور ومنتخب مصر لسلاح الشيش ، تألقه على الساحة الدولية، وحقق إنجازًا مميزًا بحصده الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقامة في كندا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 4 مايو الجاري، بعدما أطاح بعدد من كبار المصنفين العالميين في مشوار استثنائي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام حرس الحدود.. بن شرقى وأبو على وجراديشار فى الهجوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الأثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الزمالك يفتقد جهود 4 لاعبين فى مباراة البنك الأهلى.. تعرف عليهم

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو جهود 4 لاعبين قبل مباراة البنك الأهلي بالدوري المصري، وهم أحمد فتوح الذى يعاني من تمزق فى عضلة السمانة، ويخصع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

محمد زكريا يتوج ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش وهنا معتز تحقق الوصافة

توج البطل المصري الصاعد محمد زكريا ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها ديفونشاير بإنجلترا خلال الفترة بين 29 أبريل وحتى الثالث من مايو الجاري، بقيمة حوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.