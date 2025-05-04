شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى وحرس الحدود تقام فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.55 مليون يورو.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.



ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.