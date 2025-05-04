شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتواجد فى الزمالك لحضور المران الجماعي للفريق بعد انقطاع 24 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

تواجد أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك فى مقر النادى لـ حضور التدريبات الجماعية للفريق، بعد انقطاعه عن المران منذ 10 أبريل الماضي.

وكان أحمد مصطفى زيزو قد تقدم بـ تظلم على العقوبات الموقعة عليه من النادي مؤخرا، وأرسل اللاعب التظلم عن طريق مكتب محاميه القانوني.

زيزو يؤكد التزامه بالتحقيق والتدريبات ويطالب بمستحقاته المتأخرة رسميًا

وأكد زيزو، فى خطابه لـ نادي الزمالك، أنه على استعداد لحضور التحقيق الذي سيتم إخطاره بموعده، كما أنه على استعداد لحضور التدريبات والمعسكرات الخاصة بالفريق وإعلامه بموعدها.

وتطرق زيزو إلى عدم مغادرته الملعب فى آخر مران له بالفريق دون إذن، كما تردد، ومدللا ذلك بالكاميرات الموجودة في الملعب. كما تطرق إلى مستحقاته المتأخرة، مؤكدا أنه طالب بها بالطرق القانونية والشرعية ولم يخطئ في إدارة النادي أو الجماهير.