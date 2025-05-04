شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. جولة تسوق لبعثة منتخب الكونغو فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل عدد من بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية حالة الهدوء الصباحى وخرجوا اليوم بصحبة مرافق البعثة كريم مسعد إلى أسواق مدينة السويس، وتجولوا هناك واشتروا عددًا من الساعات والشورتات وبعض احتياجاتهم.

وفوجئ الإداريون بترحيب شديد من أهالى مدينة السويس ما دعاهم إلى توجيه الشكر لهم والتأكيد على أن مصر هى قلب أفريقيا النابض بالحب والمودة والأمن والسلام.



وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين امس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

بهذه النتيجة يظل منتخب الشباب في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط ويحل جنوب إفريقيا ثالثا بثلاثة نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

يلتقي منتخب مصر للشباب في مباراته المقبلة نظيره التنزاني والمقرر لها يوم 9 مايو الجاري في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ، حيث لن يخوض شباب الفراعنة مباريات الجولة الرابعة المقرر لها 6 مايو، بسبب وجود خمسة منتخبات بالمجموعة وحصول كل منتخب على راحة في أحد الجولات.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".