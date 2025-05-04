شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتظلم على عقوبات الزمالك ويعلن استعداده لحضور التدريبات والمعسكرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظلم أحمد مصطفى زيزو ، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على العقوبات التي وقعت عليه من النادي مؤخرا، وأرسل اللاعب التظلم عن طريق مكتب محاميه القانوني.

وأكد زيزو، فى خطابه لـ نادي الزمالك، أنه على استعداد لحضور التحقيق الذي سيتم إخطاره بموعده، واستعداده لحضور التدريبات والمعسكرات الخاصة بالفريق وإعلامه بموعدها.



وتطرق زيزو إلى عدم مغادرته الملعب فى آخر مران له بالفريق دون إذن كما تردد، مدللا على ذلك بالكاميرات الموجودة في الملعب.

كما تطرق زيزو إلى مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، مؤكدا أنه طالب بها بالطرق القانونية والشرعية ولم يخطئ فى إدارة النادي أو الجماهير.



تظلم زيزو