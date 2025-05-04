شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وحرس الحدود فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 03:20 م

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق الليلة أمام حرس الحدود في الدوري كونها إحدى المواجهات التي يعول عليها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بهدف الحفاظ على حظوظه الضعيفة في التتويج بالدوري.

نستعرض في السطور التالية أهم التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمباراة الأهلي وحرس الحدود، وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود؟

ج: تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

س: ما هي القنوات الناقلة للمباراة ؟

ج: تنقل قناة أون سبورت المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

س: ما هو ترتيب الفريقين فى جدول الدوري؟

ج: يدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

س: وماذا عن قائمة وغيابات الأهلي لمباراة الليلة؟

ج: تضم قائمة الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء وعلي معلول ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي و وسام أبو علي وجراديشار.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود غياب 8 لاعبين هم: أشرف داري، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، مصطفى مخلوف، أكرم توفيق، كريم فؤاد، سمير محمد.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي وحرس الحدود؟

ج: ‎يدير مباراة الأهلي وحرس الحدود: الدولي أمين عمر (حكماً للساحة)، الدولي سامي هلهل وأحمد صلاح (مساعدين)، عمرو رمضان (حكماً رابعاً) والدوليان طارق مجدي ويوسف البساطي (تقنية الفيديو).