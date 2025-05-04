شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": الإعلان عن صفقة البركاوي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 03:00 م

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه تم الاتفاق مع كريم البركاوى لاعب الرائد السعودى للانضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى مركز الهجوم.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه تم الاتفاق مع اللاعب المغربى وعلى كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد بعد موافقة لجنة التخطيط وإدارة الزمالك على ضم اللاعب.

وأضاف المصدر أن إعلان التعاقد مع اللاعب سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، فى صفقة انتقال حر فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع ناديه.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد كشفت عن حسم نادي الزمالك المصري التعاقد مع المهاجم المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد السعودي، وذلك فى صفقة انتقال حر، على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.