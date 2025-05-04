شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، عودة أحمد عابدين مدافع فريق الشباب المعار إلى صفوف سيراميكا وذلك عقب نهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع منتخب الشباب حيث نال إشادة كبيرة من الجهاز الفني للمنتخب ما دفع إدارة الأهلي إلى إعادة النظر في موقفه تمهيدا لإدراجه ضمن قائمة الفريق الأول في الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر للشباب أمام زامبيا ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما التي تجري فعالياتها في مصر حاليا بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية النادي الأهلي التي تهدف إلى دعم الفريق الأول بعناصر شابة متميزة وتوفير فرص متدرجة للاعبين الواعدين من قطاع الناشئين بما يضمن مواصلة النجاح الفني للفريق على المدى الطويل.



أحمد عابدين مدافع منتخب الشباب