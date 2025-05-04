شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى عن توقيع محمد فتحى للزمالك: لم نتلق عروضاً رسمية والان مع تفاصيل الخبر

علق اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلي ، على أنباء توقيع محمد فتحى لاعب الفريق لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية. وقال نصار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادى لم يتلق أى عروض رسمية لضم أى لاعب من الفريق، سواء محمد فتحى أو لاعب آخر.

وأضاف نصار، أن محمد فتحى عقده مستمر مع البنك لنهاية الموسم، ولم ندخل فى مفاوضات لتجديد عقد أى لاعب بالفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، حيث تم تأجيل تجديد العقود فى ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة وحاسمة فى مشوار الفريق بالدورى.

واقترب محمد فتحى لاعب البنك الاهلى من الانضمام لنادى الزمالك بعد أنباء توقيعه للفريق.