شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف موقف معسكر يونيو وسط تعارض مع مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن موقف المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي في شهر يونيو 2025، فى ظل وجود تضارب محتمل مع مشاركة النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لم يحسم حتى الآن قراره النهائي بشأن إقامة المعسكر، وسط دراسة كافة الاحتمالات المتاحة.

ويأتي التردد بسبب غياب عدد من العناصر الدولية الأساسية المنتمية للنادي الأهلي، الذين سيتواجدون مع فريقهم في البطولة العالمية.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يراقب عن كثب تطورات الموقف، ويضع في اعتباره أهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، مع عدم الإخلال بجدول المشاركات الدولية للأندية المصرية، وفي مقدمتها الأهلي.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري، لضمان أفضل استعداد ممكن للفراعنة دون التأثير على التزامات اللاعبين الدوليين.