شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تحدد 16 مايو لنهائي دوري كرة القدم للصم بحضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة مجلس اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم للصم 16 مايو بالملعب الرئيسي لمركز المنتخبات الوطنية بالمعادى في تمام السابعة مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام مباراة الثالث والرابع التي تجمع نادى الغابة مع مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين في الرابعة عصرا، على أن تقام مباراة النهائي التي تجمع طلائع المستقبل بالإسماعيلية أمام الإرادة والتحدي كفر الشيخ في تمام السابعة مساء

ومن المنتظر أن يشارك في مباراة النهائي العديد من الشخصيات الرياضية البارزة على رأسهم المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وقيادات وزارة الشباب والرياضة.