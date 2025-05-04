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البارالمبية تحدد 16 مايو لنهائي دوري كرة القدم للصم بحضور وزير الرياضة

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البارالمبية تحدد 16 مايو لنهائي دوري كرة القدم للصم بحضور وزير الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيي

الأحد، 04 مايو 2025 02:13 م

قرر مجلس إدارة مجلس اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، إقامة المباراة النهائية لدوري كرة القدم للصم 16 مايو بالملعب الرئيسي لمركز المنتخبات الوطنية بالمعادى في تمام السابعة مساء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتقام مباراة الثالث والرابع التي تجمع نادى الغابة مع مركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين في الرابعة عصرا، على أن تقام مباراة النهائي التي تجمع طلائع المستقبل بالإسماعيلية أمام   الإرادة والتحدي كفر الشيخ في تمام السابعة مساء

ومن المنتظر أن يشارك في مباراة النهائي العديد من الشخصيات البارزة على رأسهم المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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