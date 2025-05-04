شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رصدت إدارة البنك الأهلي مكافآت مالية مغرية للاعبين للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب ومواصلة التقدم نحو المربع الذهبي، لكسب تأشيرة المشاركة فى البطولات الأفريقية، خاصة بعد تعثر المصري بالتعادل فى المباراة الماضية أمام الزمالك.

ويعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة لنادي الزمالك بالدوري، وآخرها مواجهة المصري التى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بالدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات حسم بطولة الدوري، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويقود طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي، فريقه خلال المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.

وكان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات جولات حسم بطولة الدوري.

ويقع البنك الأهلي ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.