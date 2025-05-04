شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب موافقة مدرب ألماني لحسم التعاقد معه.. ويُجهّز البديل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي رد أحد المدربين الألمان الذين نالوا إشادة وإعجاب جميع مسئولى القلعة الحمراء تقريباً، وينتظر مسئولو النادي موقف المدرب الألماني من العرض الأهلاوي، ففي حال موافقته سيتم التفاوض الجاد معه من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وتتواصل اتصالات إدارة الأهلي حالياً لحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد الذي سيقود تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي تم توجيه الشكر له السبت الماضي عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في الأهلي، إن هناك شبه إجماع على مدرب ألماني يمتلك سيرة ذاتية قوية، ويرغب النادي فى معرفة الموقف النهائي لهذا المدرب سواء بالتفاوض الجاد معه أو صرف النظر عنه والبحث عن بديل إذا رفض المدرب عرض الأهلي.

وأكد المصدر أن المدرب الألماني الذي ينتظر الأهلي رده ليس ماركو روزه ولا مواطنه روجر شميت، موضحاً أنه اسم ألماني ثالث يلقى قبول الإدارة الأهلاوية.

وأشار النادي إلى أنه لم يتفق حتى الآن مع أي مدرب لتدريب الفريق كما تردد خلال الساعات الماضية، موضحاً أن المفاوضات مازالت مُستمرة مع أكثر من مدرب أجنبي وقد يستمر الأمر أسبوعاً لحسم هذا الملف.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يميل إلى مدرسة بعينها بقدر الاهتمام بتطبيق الشروط الفنية التي حددها النادي لاختيار المدرب الجديد والتي يأتي في مقدمتها، الشخصية القوية والقدرة على العمل تحت ضغط جماهيري والرغبة في البقاء فترة طويلة لتنفيذ مشروع النادي بجانب مهارات أخرى منها تطوير أداء اللاعبين، فضلاً عن الاتفاقات المالية.

وأوضح المصدر أن قائمة المُرشحين لتدريب الأهلي ، تضم سيرة ذاتية لأكثر من مدرب أجنبي يأتي في مقدمتهم، البرتغالي فيتور برونو المدير الفني السابق لفريق بورتو البرتغالي والبلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو الفرنسي السابق ،والبرازيلي مانو مينيز مدرب النصر السعودي الأسبق وأخرين.

وأكد المصدر أن هناك مدربين تم إغلاق ملف التعاقد معهم بناءً على وجهة نظر الإدارة الأهلاوية، منهم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأسبق ومواطنه جوزيه جوميز مدرب الزمالك الأسبق والاسباني خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

فيما رفض بعض المدربين عرض الأهلي لرغبتهم في البقاء بأوربا وأبرزهم الألماني ماركو روزه ومواطنه روجر شميت والدنماركى بريان بريسك، والهولندي بيب ليندر مدرب سالزبورج النمساوي السابق ومساعد المدرب الألماني الشهير يورجن كلوب في أكثر من محطة تدريبية لعدة سنوات .

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة في الأهلي تتلقى بشكل يومي السيرة الذاتية لعشرات المدربين ويتم انتقاء الأفضل منهم حالياً والتفاوض معهم بهدف إختيار الأفضل والأنسب للنادي.

ويتولي تدريب الأهلي حالياً عماد النحاس بشكل مؤقت والذي قاد الفريق للفوز على بتروجت الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة لمرحلة الحسم ببطولة الدوري الممتاز، وسيقود الفريق أمام حرس الحدود اليوم ، الأحد، في الجولة الرابعة لحسم الدوري.