شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بدوري سيدات الكرة الطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 01:42 م

توج فريق سيدات الكرة الطائرة الشاطئية بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، بعد فوزه على سبورتنج السكندري بنتيجة 2-0.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملاعب نادي المقاولون العرب بالجبل الأصفر بدية كبيرة بين الفريقين، قبل أن تحسمها آنسات القلعة الحمراء فى النهاية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-19، 21-17".

وضم فريق الأهلي الثنائي المكون من: "مي غزال وندى حمدي".

وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره دلفي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة تفوق سبورتنج على نظيره أصحاب الجياد.

وسبق المباراة النهائية، فوز نادي أصحاب الجياد بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على نادي دلفي.

وحضر مراسم تسليم الميداليات للفرق الفائزة شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعصام أنور رئيس لجنة المسابقات.